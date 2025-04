L’Institut National de la Météorologie( INM) a mis, ce mercredi 16 avril 2025, six gouvernorats en alerte orange. Il s’agit de Tunis, la Manouba, Ben Arous, Béja, Jendouba et Bizerte

L’INM a appelé les citoyens à la vigilance accrue et à la prudence en raison des perturbations météorologiques et des fortes pluies et vents attendus aujourd’hui.

Dans une déclaration faite à la radio nationale, l’ingénieur de l’Institut, Anis Smiti, a appelé les citoyens à faire preuve de prudence.