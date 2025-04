Pluies éparses et provisoirement orageuses attendues durant la nuit

Le temps sera, mardi 15 avril 2025, favorable à la chute des pluies éparses, qui seront provisoirement orageuses sur les régions Ouest du Nord et du Centre, et elles seront localement abondantes, durant la nuit à l’extrême Nord-ouest, selon un bulletin de suivi de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les pluies se poursuivront, mercredi 16 avril 2025, sur les zones Ouest, puis elles concerneront, l’après-midi, les régions Est du Nord et du Centre, et elles seront orageuses et localement fortes, notamment sur les zones du Nord. Les quantités maximales oscilleront entre 30 et 50 mm et atteindront 70 mm à l’extrême Nord-ouest, avec la chute des grêles sur des endroits limités.

Le vent soufflera fort, lors de l’apparition des nuages orageux, sur les hauteurs et dans les zones du Sud, dépassant provisoirement 80 km /h, entraînant localement, de phénomènes de sables et de poussière.

