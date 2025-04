Plus de 10 mille personnes à l’ouverture de la 10ème du Carnaval de Yasmine Hammamet

Plus de 10 mille personnes venues des différentes régions du gouvernorat de Nabeul mais aussi d’autres régions du pays ont assisté ce samedi soir à l’ouverture de la 10ème édition du Carnaval de Yasmine Hammamet qui se poursuivra jusqu’à demain dimanche, selon les organisateurs.

Quelque 700 artistes ont animé le carnaval avec des spectacles de rue, des défilés et autres activités artistiques pour tous les âges.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur de l’événement, Walid Derouiche, a indiqué que le Carnaval est un rendez-vous organisé chaque année pour annoncer l’ouverture de la saison touristique dans la région signalant que l’objectif est de renforcer les partenariats avec des carnavals étrangers.

Pour sa part, le délégué régional au tourisme, Khaled Galouia, a salué le rôle du carnaval dans la dynamisation de la station touristique et la promotion de la région. Il a révélé que les hôtels de Hammamet et Nabeul affichent des taux d’occupation importants ce qui augure d’une bonne saison touristique.

Le responsable a ajouté que les autorités locales, en coordination avec les municipalités et les services de l’environnement, ont lancé une série de mesures pour assurer un accueil optimal, notamment sur le plan de la propreté, de la sécurité, et de la préservation du littoral.

« L’objectif affiché pour la saison touristique 2025 est d’atteindre plus de 3 millions de nuitées passées dans la station de Yasmine Hammamet, dépassant ainsi les 2,8 millions enregistrées l’année précédente, avec 800 mille touristes accueillis.

