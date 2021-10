Plus de 100 députés sans ressources, tirant le diable par la queue, selon leur pair Nabil Hajji

Plus d’une centaine de députés de l’ARP se sont retrouvés sans revenus ni un sous vaillant suite à la suspension de leur députation, a déclaré un de leurs pairs, Nabil Hajji, qui a reconnu, cependant, sur Jawhara fm, que ceux des professions libérales, tels que les avocats , les ingénieurs et les hommes d’affaires ne se sont pas ressentis de de l’arrêt de l’indemnité parlementaire.

Par contre, a-t-il souligné, les élus appartenant à la fonction publique ou retraités sont livrés à eux-mêmes, sans salaires ni pensions, la loi stipulant qu’en cas de détachement au Parlement, leurs émoluments et traitements sont automatiquement suspendus. D’autant plus qu’il leur est interdit de rejoindre leurs anciennes fonctions sauf en cas de vacance, de décès ou d‘incapacité, des conditions qu n ne sont pas remplies en l’état actuel des choses, a-t-il précisé.

La démission n’est pas possible non plus, car elle est présentée au président du Parlement et examinée par le bureau de l’ARP pour être annoncée en séance plénière et finalement publiée au Journal officiel.