Plus de 1000 mouvements de protestation au 1er trimestre de 2025

Quelque 1132 mouvements de protestation ont été recensés au cours des trois premiers mois de l’année en cours contre seulement 475 mouvements au cours de la même période de l’année écoulée.

Selon le rapport de l’Observatoire social tunisien (OST) relevant du forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), publié ce lundi, les principales revendications (53%) ont concerné la régularisation des situations professionnelles des ouvriers des chantiers, des instituteurs et enseignants suppléants, l’emploi des chômeurs diplômés et l’amélioration des conditions de travail.

Les mouvements de protestation ont été menés essentiellement (50%) par les fonctionnaires, les ouvriers et les chômeurs, suivis par les défenseurs des droits, les syndicalistes et les étudiants.

Le rapport a également révélé que ces protestations ont eu lieu sur les lieux de travail, les routes, les espaces publics et les institutions judiciaires.

Ils ont eu lieu sous différentes formes dont les sit-in, les grèves de travail et de la faim, les blocages de routes et le port de brassards rouges, selon le rapport.

A noter que la région de Tunis continue d’occuper la première place avec 293 mouvements de protestation suivie par Tataouine (75 mouvements) , puis Gafsa (74).

