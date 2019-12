Plus de 20 mille Tunisiens recrutés à l’étranger à travers l’ATCT jusqu’à fin novembre 2019

L’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT), a révélé que le nombre total des coopérants et experts tunisiens travaillant à l’étranger jusqu’au 30 novembre 2019, a atteint les 20 mille 171 personnes, contre 19 mille 841 jusqu’en octobre dernier, soit une augmentation de 330 recrutés, selon les données publiées par l’agence sur son site officiel.

Les pays arabes ont maintenu leur position à la tête des pays les plus attractifs des compétences tunisiennes avec un total de 14 715 recrutements, suivis par l’Europe avec 2869 recrutements, les Etats Unis avec 1 566 recrutements, l’Afrique avec 351 recrutements, et les pays asiatiques et l’Australie avec 83 recrutements, tandis que le nombre de tunisiens exerçant au sein des organisations internationales, a atteint les 587.

Le secteur de l’éducation et celui des sports arrive en tête des secteurs les plus attractifs pour la main-d’œuvre tunisienne avec 9922 recrutements, suivi par le secteur de la santé (4637) et le secteur administratif (1 999) .