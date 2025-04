Plus de 200 anciens policiers israéliens appellent à la fin de la guerre à Gaza et au retour des otages

Plus de 200 anciens policiers israéliens ont appelé au retour des prisonniers à Gaza, même si cela implique la fin de la guerre, rapporte le journal israélien Haaretz.

De nombreux signataires sont des chefs de police et des commandants de district, dont certains ont été démis de leurs fonctions par des ministres d’extrême droite, précise Haaretz.

La lettre a également été signée par l’ancien chef de l’administration pénitentiaire israélienne, Aharon Franco, et l’ancien commandant Danny Elgarat, dont le frère, Itzhak Elgarat, a été tué à Gaza, selon le journal.

La contestation contre la poursuite de la guerre se fait de plus en plus forte en Israël.

La pétition des anciens policiers rejoint plusieurs lettres, la semaine dernière, d’anciens membres de l’appareil de défense israélien, suite à cellee publiée par des réservistes de l’armée de l’air israélienne.

Les anciens policiers ont déclaré soutenir la manifestation des vétérans de l’armée de l’air, ce qui a conduit le chef d’état-major et le commandant de l’armée de l’air israéliens à les révoquer, rapporte Haaretz.

