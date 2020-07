Plus de 28 mille élèves passeront les épreuves de fin de l’enseignement de base

Tous les élèves et les étudiants tunisiens se sont trouvés cette année, dans la situation peu enviable d’un enseignement difficile et à distance forcée, de crise, d’urgence, non préparée pour assurer une bonne continuité d’apprentissage. Cette continuité a consisté à créer et conserver un lien à distance avec les enseignants.

Mohamed Mili, directeur à la direction générale des examens au ministère de l’Education a annoncé, ce mercredi 1er juillet 2020, que quelque 27908 candidats passeront jeudi et vendredi l’examen de fin de l’enseignement de base général et 281 l’examen technique.

Il a encore expliqué, dans une déclaration faite à la TAP, que les résultats de cet examen seront annoncés le 17 juillet 2020 et que les candidats seront répartis sur 248 centres d’examen. Les épreuves seront collectées dans 4 centres et les copies seront corrigées dans cinq autres.

Il a fait savoir que le nombre de candidats a augmenté par rapport à l’année dernière qui a enregistré la participation de 26.457 candidats à l’examen général et 326 candidats à l’examen technique de fin de l’enseignement de base.

Lycées pilotes : la capacité d’accueil fixée à 3550 postes

Selon l’arrêté du ministre de l’Education du 19 mai 2020 publié au JORT, la capacité d’accueil des lycées pilotes, pour l’année scolaire 2020 – 2021 a été fixée à 3550 postes. Pour les lycées pilotes du Grand Tunis (régime demi-pension), la capacité d’accueil est fixée à 375 postes au lycée Bourguiba (Tunis), 150 postes au lycée Mohamed Fradj Chadli (Ariana), 200 postes au lycée Bayram 5 à El Menzah 8 (Ariana), 100 postes au lycée pilote d’Hammam-Lif (Ben Arous) et 150 postes au lycée pilote de la Manouba(…).

Au niveau des régions intérieures (régime demi-pension), la capacité d’accueil est fixée à 50 à Zaghouan, 125 à Bizerte, 125 à Béja, 150 à Jendouba, 125 au Kef, 75 à Siliana, 100 à Kasserine, 100 à Sidi Bouzid, 150 à Gafsa, 50 à Tozeur, 50 à Kébili, 50 à Tataouine, 100 à Médenine, 125 à Gabès, 250 à Sfax 1, 125 à Sfax 2, 200 à Kairouan, 50 à Mahdia, 225 à Monastir, 200 à Sousse et 150 à Nabeul.

Mise en place d’un protocole sanitaire

A noter qu’un protocole sanitaire a été mis en place cette année pour limiter la propagation du coronavirus. Ainsi, les élèves et l’ensemble du cadre éducatif seront obligés de porter le masque outre les mesures de distanciation physique imposées (12 élèves par salle), la mesure de la température, et la désinfection des centres d’examen et de dépôt dont le nombre est fixé à 27. Les cas suspects d’infection au coronavirus parmi les candidats seront placés dans une seule à part.

A noter que plusieurs professeurs et étudiants basés en Tunisie et même à l’étranger ont pris l’initiative de donner des cours de révision en ligne sur les réseaux sociaux dans le cadre du soutien apporté aux candidats, essentiellement au cours de la période de confinement obligatoire.

Relevons par ailleurs cette déclaration du ministre de l’Education, Mohamed Hamdi, sur le concours de la sixième, dont les épreuves ont démarré, lundi, aujourd’hui avec la participation de 52.896 élèves, un concours indispensable pour ceux qui souhaitent intégrer les collèges pilotes alors qu’il y a quelques années, ce concours était obligatoire pour passer de classe et intégrer le collège.

Il a indiqué que le retour du concours obligatoire est à l’étude dans le cadre du projet de réforme de l’éducation, expliquant que la réforme de l’éducation est un projet majeur et qu’une grande partie des élèves franchissent les étapes de l’enseignement sans évaluation de base et ne sont pas en mesure d’atteindre le baccalauréat pour cette raison.

Le ministre a souligné qu’il ne voulait pas se précipiter pour fixer une date précise quant au retour obligatoire de l’examen de la sixième mais qu’il y était favorable.