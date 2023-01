Plus de 36 mille identités numériques activées en Tunisie

Le site officiel « mobile-id.tn » relevant du ministère des technologies de la communication et de l’économie numérique, consacré à l’identité numérique en Tunisie, annonce qu’à la date de ce lundi 2 janvier 2023, le nombre des demandes d’identité numérique non activées a atteint 86 mille et 3 demandes tandis que le nombre des identités numériques activées est passé à 36 mille 474.

L’opération a été lancée, officiellement, le 3 août 2022, sous l’égide du ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique, Nizar Ben Néji, à Tunis. Des campagnes de sensibilisation à l’inscription à l’identité numérique avec vulgarisation de ses avantages ont été organisées dans les différentes régions du pays.

Le ministre avait dit alors qu’en Arabie saoudite, 26 millions de citoyens ont l’identité numérique.

C’est que la transformation numérique prend de l’ampleur partout tandis que la dématérialisation des services publics s’intensifie. L’authentification des usagers devient nécessaire pour garantir la confiance en ligne.

Le projet de l’identité numérique, en Tunisie, (houwyia en arabe) est présenté comme étant la base de la numérisation des services administratifs et la clé électronique qui va permettre aux citoyens un accès sécurisé aux portails et aux plateformes numériques.

Le passage à la technologie de l’identité numérique permettra au Tunisien l’accès à distance à certains services administratifs. Déjà, l’usager peut obtenir par ce moyen les extraits d’acte de naissance, en attendant d’autres extensions.

L’entrée en vigueur de cette signature va permettre la suppression progressive du besoin de la légalisation de la signature.

Parallèlement, ceci va alléger également les charges de l’administration et accroitre son efficacité.

Les formalités d’obtention de l’identité numérique sont détaillées dans le site « www.e-houwyia.tn »..