Plus de 76 mille étudiants tunisiens poursuivent leurs études à l’étranger

Selon des données statistiques publiées par l’office des Tunisiens à l’étranger (OTE) le nombre des étudiants tunisiens partis poursuivre leurs études à l’étranger a connu en 2022 une augmentation de 1 pc par rapport à 2021, soit un nombre de 76 659 en 2022, contre 76 023 étudiants en 2021.

La France demeure la première destination des étudiants tunisiens (57,9 pc) soit environ 44 355 étudiants, suivie de l’Allemagne (11 pc) avec 8497 étudiants, enregistrant une hausse de 13 pc par rapport à 2021.

En contrepartie le nombre des étudiants tunisiens en Russie a connu une baisse de 32 pc et une régression de 99 pc en Ukraine en raison de la guerre.

A rappeler que la directrice des bourses et prêts universitaires à l’étranger au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Maha Hammami avait souligné dans une déclaration à l’agence TAP que la France est la destination la plus prisée des étudiants tunisiens signalant que durant l’année universitaire 2022-2023, sur un total de 17268 étudiants tunisiens partis poursuivre leurs études supérieures à l’étranger, 6962 ont choisi la France, 3185 sont partis en Allemagne, 1090 en Espagne, 858 au Canada et 800 en Russie.

