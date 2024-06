Plus de 800 participants attendus au Forum de Tunisie sur l’investissement

Plus de 800 participants dont des investisseurs tunisiens et étrangers représentant trente pays sont attendus à la 21e édition du Forum de Tunisie sur l’investissement (TIF) qui se tiendra, les 12 et 13 juin courant, à Tunis, sous le thème « Tunisie, où la durabilité rencontre les opportunités ».

Organisée à l’initiative de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA-Tunisia) et en partenariat avec l’Union européenne, cette 21e session du TIF sera une opportunité pour présenter les réformes mises en œuvre et en cours de préparation par le gouvernement t afin de redynamiser l’économie, relancer l’investissement et améliorer le climat des affaires dans le cadre du programme national de réformes, indique la FIPA dans un communiqué.

Ce rendez-vous d’envergure international sera l’occasion de mettre en évidence les avantages compétitifs de la Tunisie en tant que destination et plateforme stratégique pour l’investissement et le partenariat gagnant-gagnant, notamment dans les secteurs porteurs à haute valeur ajoutée, souligne encore l’Agence.

Il s’agira aussi de présenter les opportunités disponibles, particulièrement dans le domaine de l’économie verte, des énergies renouvelables, des industries pharmaceutiques, des composants automobiles et de l’innovation.

Les travaux du Forum seront ouverts par le Chef du Gouvernement, Ahmed Hachani et de hauts représentants des institutions européennes, en présence des membres du gouvernement, des hommes et femmes d’affaires et des acteurs économiques tunisiens et étrangers.

Prendront aussi part au Forum des représentants des institutions financières régionales et internationales, des experts issus du monde des affaires, de l’investissement et du secteur bancaire, des structures professionnelles sectorielles, ainsi que des représentants du secteur privé, des ministères et structures publiques concernés.

Des accords de financement en vue

Plusieurs accords de financement seront conclus en marge des travaux du forum, dont un accord en faveur du secteur de l’éducation qui sera signé entre le ministre de l’Education et le vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI).

Une autre accord de financement visant à soutenir les petites et moyennes entreprises sera conclu. Il s’agit d’un financement conjoint entre la BEI, l’Agence Française de Développement (AFD), la Banque Allemande pour le développement et la reconstruction (KFW), l’Union européenne.

Le ministère de l’Economie signera par ailleurs, une convention avec la BEI, portant sur le projet « Corridor de développement Economique de Tunisie reliant les gouvernorats de Sfax, de Kasserine et de Sidi Bouzid.

Pour ce qui est du secteur agricole, les autorités concluront un accord avec la Banque Africaine de Développement (BAD).

Selon la FIPA, le premier jour du Forum sera marqué par la remise des Prix TIF 2024 aux investisseurs étrangers pour leurs efforts remarquables en matière de soutien de la croissance et le développement économique de la Tunisie, et par le lancement de l’Initiative Equipe Europe Investissements visant à encourager les investissements publics et privés en Tunisie.

La deuxième journée du Forum sera consacrée aux perspectives des investissements directs étrangers par rapport aux exigences du développement durable. Présidée par la ministre de l’Economie, la première session abordera le thème de la relance de l’économie et de la promotion des investissements étrangers, tout en soulignant les diverses mesures d’incitations et les programmes de développement qui ont été entrepris à cet effet.

La durabilité en tant que clé de la compétitivité en Tunisie sera le thème de la deuxième session qui sera répartie en deux volets : Un premier volet, présidé par la ministre de l’Environnement, discutera des nouvelles opportunités d’investissement favorisant le développement durable et les chaînes d’approvisionnement propres et vertes.

Quant au deuxième volet, il sera présidé par la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, , avec la participation des hauts représentants de l’UE. Il mettra l’accent sur la collaboration étroite entre la Tunisie et l’Union Européenne dans la transition énergétique en présentant les projets phares à l’instar de « ELMED ».

La clôture de cette session sera marquée par la signature d’un protocole d’accord sur l’énergie entre la Tunisie et l’UE.

Pour la suite de cette deuxième journée du forum, quatre sessions parallèles portant sur les composants automobiles, les industries pharmaceutiques, les énergies renouvelables et les startups / diasporas, seront organisées ainsi que des rencontres bilatérales (B2B) entre les investisseurs locaux et leurs homologues étrangers pour discuter des opportunités de partenariats.

Enfin, une troisième et dernière session plénière viendra compléter l’évènement afin de présenter la stratégie de l’Union européenne « Global Gateway », les outils financiers du cadre financier pluriannuel 2021-2027 « Europe dans le monde » qui y sont associés et illustrer comment ces instruments favorisent la mobilisation de l’investissement et la relance économique vers une croissance plus durable.

En 2023, les investissements étrangers en Tunisie ont atteint le montant de 2522,3 millions de dinars(MD), soit une hausse de 13,5% par rapport à 2022, selon les chiffres de la FIPA.