Plus de gaz pour l’Europe : L’Algérie pose à nouveau ses conditions

Dans la foulée de la guerre en Ukraine et de sa volonté de réduire sa dépendance vis-à-vis des hydrocarbures russes, l’Europe veut plus de gaz algérien, mais l’Algérie a ses contraintes et ses conditions.

De son côté, l’Algérie souhaite optimiser ses revenus par des prix conformes à ceux du marché et des contrats de long terme qui sécurisent la demande. Elle veut aussi et surtout attirer plus d’investissements étrangers pour développer sa production.

L’exigence vient d’être réitérée par le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar. « Sonatrach entend continuer à développer son potentiel gazier, afin de fournir des volumes supplémentaires aux marchés nationaux et internationaux, notamment le marché européen », a-t-il rappelé , cité par TSA.

Dans la limite des capacités de production et de transport disponibles, des contrats de livraison de quantités supplémentaires ont été signés l’année passée, notamment avec l’Italie.

De nombreux projets sont en outre en cours de réalisation pour augmenter davantage la production. A la mi-décembre, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a émis le souhait d’augmenter sensiblement la production de gaz en 2023 pour porter les quantités de gaz destinées à l’exportation à 100 milliards de mètres cubes, soit le double des volumes exportés actuellement.

Hakkar a insisté d’abord sur la sécurisation de la demande. « Si Sonatrach comprend que la sécurité et la diversification de l’approvisionnement sont des problèmes clés pour les pays européens, ceux-ci doivent également s’engager dans des accords d’achat à long terme afin de garantir la sécurité de la demande pour leurs principaux fournisseurs », déclare-t-il.

« L’Algérie, à travers un important programme d’investissement, s’engage à assurer à ses partenaires un approvisionnement stable, durable et fiable en gaz naturel tant que la demande de gaz restera forte. Comme vous le savez, l’industrie du gaz est très capitalistique », a développé le PDG du géant gazier algérien Sonatrach.