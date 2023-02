Plusieurs pays africains restructurent leurs dettes

Les pays africains, à l’exception de la Zambie et du Ghana qui ont déjà fait défaut, paieront près de 23 milliards de dollars au titre du service de la dette extérieure en 2023. Ce chiffre augmentera de 12% pour atteindre 25 milliards de dollars en 2024, selon l’agence de notation Fitch.

La Zambie a demandé un allègement de sa dette et attend la décision de ses créanciers. Le même sort attend le Ghana et l’Éthiopie, entre autres. Au Ghana et en Zambie, le FMI a accordé respectivement 3 milliards de dollars et 1,3 milliard de dollars de prêts de sauvetage.

Toutefois, les critiques ont fait valoir que la restructuration des prêts ne peut que retarder une crise de la dette, mais ne la résoudra pas. Ils pointent du doigt le système financier international, qui, selon eux, est centré sur les créanciers et les pratiques de prêt qui limitent les choix des pays en développement.