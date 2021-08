Pont mobile de Bizerte: Une catastrophe majeure a été évitée !

Un accident maritime est survenu, dimanche soir, au canal de Bizerte. Un grand navire commercial est entré en collision avec le pont mobile alors qu’il quittait le port de commerce de la ville de Bizerte. Le navire a viré et a heurté le pont du côté de la ville.

Selon une source officielle de la Direction régionale de l’équipement de Bizerte, citée par Shems Fm, l’accident a failli provoquer une catastrophe majeure.

La même source a confirmé que le pont était ouvert de 80 degrés, qui est le point maximum lors du levage, permettant au navire de passer sans problème. Cet accident a perturbé le processus d’atterrissage du pont afin que l’équipe de maintenance puisse inspecter les dommages causés par l’accident.

Après l’inspection, le techniciens en sont arrivés à la conclusion que ce n’était pas dangereux, et donc la circulation a repris sur le pont après un arrêt qui a duré plus d’une heure et demie, ce qui a conduit à l’encombrement des voitures et des piétons de part et d’autre du canal entre Jarzouna et Bizerte.