Poulina verse dans la bière, prend 10,5 % de la SFBT et voudrait plus

Dans une déclaration de dépassement de seuil, « Société Partner Investment » qui est un des bras financier du groupe Poulina, a annoncé avoir dépassé le seuil de 10 % dans le capital de la SFBT. Désormais, elle y détient 10,501 % de la plus grande brasserie et fabriquant de Soda notamment en Tunisie. Dans cette déclaration, Poulina indique « envisager de poursuivre l’acquisition et la cession des actions », et pour l’instant « pas d’autres intentions, comme celle de briguer un poste au conseil d’administration de la SFBT. Rappelons par ailleurs, que Partner Investment de Poulina détient désormais presque 100 % du capital et des droits de vote de la société immobilière SITS.

