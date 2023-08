Pour la Première fois en Tunisie le groupe français Kraut garage « Meule » en concert live le 1er septembre à B7L9

Pour la nouvelle rentrée culturelle, la Fondation Kamel Lazaar B7L9 et l’Institut français de Tunisie (IFT) avec le soutien de l’ambassade de France organisent pour la première fois en Tunisie, le spectacle de « MEULE », un groupe français de Kraut garage, et ce, le vendredi 1er septembre 2023 à 20h00 au jardin du B7L9 pour un concert live inédit à découvrir pour les curieux et avides d’envolées musicales hors normes.

« Meule », ce sont des synthés modulaires, une guitare, deux batteries et tout ça par un trio de musiciens croisés au détour d’autres groupes tourangeaux (Thé Vanille, C4DILL4C, Lehmann Brothers …). Leur musique est portée par des grooves répétitifs et saturés à la CAN, des séquenceurs et des atmosphères électroniques rappelant Tangerine Dream et les groupes de kraut softs allemands des années 70.

Du rock instrumental et cosmique, des modulations électroniques des sons et une musique kaléidoscopique et intense, tel est le concept de Meule, tout jeune groupe de rock dont la manière est beaucoup plus chargée de sons électroniques vintage.

» L’idée de base était de se faire rencontrer le rock garage et l’électronique. Notre bagage jazz nous a apporté une liberté de composition, considère le batteur Doris Bayenda. ?Mais on joue une musique accessible et efficace, avec beaucoup de dextérité et des accidents heureux apportés par cet assemblage de synthétiseurs modulaires aux résultats sonores parfois imprévisibles ( source: le quotidien français Ouest-France).

Le nom Meule « peut avoir plusieurs sens. Mais il y a un lien plus fort avec la meuleuse de l’atelier, on meule des styles différents à notre manière « , considère Valentin Pedler, le guitariste électronicien.

