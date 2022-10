Pour la présidente du PDL, les prochaines élections sont « un crime d’Etat »

« Prévue le 17 décembre prochain, l’échéance électorale législative sera sans nul doute un crime d’État. Ceux qui y prendront part ne font que contribuer à blanchir la dictature et à fouler aux pieds la souveraineté du peuple », a fait savoir la présidente du Parti Destourien Libre (PDL), Abir Moussi.

Moussi qui s’exprimait lors d’une manifestation de protestation à Tunis organisée, samedi par son parti, a affirmé que le PDL va contester avec force et vigueur les élections législatives, dès lors qu’il s’agit d’un processus électoral « illégal et illégitime », appelant en contrepartie à la nécessité d’organiser des élections législatives selon les principes démocratiques et la légalité internationale.

« On n’est pas prêt à donner l’aval à une quelconque loi ou texte de traité émanant d’un parlement issu d’un processus électoral ‘illégal’ « , a-t-elle martelé, plaidant pour « un retour à la légalité » à travers des élections présidentielles ouvertes.

Et Moussi d’ajouter que son parti saisira prochainement le Tribunal Administratif pour s’informer de la suite donnée aux recours qu’il a introduits contre la loi électorale, le calendrier électoral et les décisions de l’instance supérieure indépendante pour les Elections (ISIE).

Dans un autre contexte, Moussi a estimé que la démarche empruntée par le président Kais Saïed « porte préjudice aux droits acquis de la femme tunisienne », dénonçant à ce titre la « composition hautement masculine et déséquilibrée de l’ISIE ».

Moussi a, par ailleurs, saisi l’occasion pour annoncer une marche nationale le 15 octobre courant. Objectif : protester contre la flambée des prix, la perturbation du système d’approvisionnement en matières de base et l’effacement du pouvoir d’achat du citoyen.