Pour Saied, la pénurie de médicaments est une intox

Le président de la République, Kaïs Saïed a évoqué, hier mercredi 4 janvier 2023, en compagnie du ministre de la Santé, Ali Mrabet, la mauvaise gestion de certains établissements de santé publique et la lenteur dans le traitement des questions relatives au détournement des fonds publics étaient au centre de l’entrevue,lit-on dans un communiqué publié par la présidence de la République.

Le chef de l’Etat a affirmé qu’une boîte de communication, dirigée par un étranger, aurait diffusé des informations relatives à la pénurie de médicaments vitaux et du traitement de chimiothérapie, indiquant que ces informations sont dénuées de vérité et visent à porter atteinte à la sûreté et à la stabilité sociale.

D’autre part, le président de la République a cité les projets en cours et les difficultés rencontrées ainsi que les projets qui n’ont toujours pas été lancés. Saïed a, par ailleurs, souligné l’importance de lancer les travaux de l’hôpital Roi Salmane Ben Abdelaziz à Kairouan, l’hôpital de Ghardimaou et l’hôpital spécialisé en cancérologie à Gabès.