Pourquoi le FMI veut-il que la Tunisie supprime les subventions, alors que Japon et Suisse le font ?

Et pourquoi le gouvernement tunisien doit-il maintenir les subventions alimentaires et énergétiques pour les dix (10) prochaines années ?Le débat sur les subventions alimentaires et énergétiques et le salaire minimum –SMIG- doit aller de pair.

Dans cet article, je répondrai aux questions ci-dessus et explique les facteurs externes et internationaux qui jouent un rôle important dans le coût des aliments et de l’énergie avec une méthodologie basée sur des données scientifiques et factuelles pour aider le gouvernement tunisien à réformer et à maintenir les subventions pour les dix prochaines années. Et je choisis le modèle suisse parce qu’il a le système fiscal le plus performant au monde et le modèle japonais parce que le travailleur japonais est le travailleur le plus productif au monde du point de vue du pouvoir d’achat.

Subventions et salaire minimum – SMIG – sont les deux faces d’un même problème et chaque pays du G20 subventionne directement et indirectement l’alimentation et l’énergie et maintient un salaire horaire minimum pour les ménages des classes inférieures et moyennes.

SMIG des ménages + subventions = revenu familial stable et niveau de vie élevé de toute la population dans son ensemble et croissance du PIB du pays puisque 60 % de la croissance du PIB provient de la consommation (côté demande de l’économie).

Les ménages et les petites entreprises sont l’épine dorsale de toutes les économies du monde et le salaire minimum -SMIG- est l’épine dorsale du Ménage / famille pourquoi ?

Parce que la famille produit les médecins, les ingénieurs et les enseignants de demain, la Famille est l’usine des cerveaux tunisiens de demain ; par conséquent, la famille doit avoir un salaire minimum pour produire, consommer et épargner pour l’avenir et maintenir un niveau de vie de classe mondiale similaire à la Suisse et au Japon.

Pourquoi le FMI veut-il que le gouvernement tunisien réduise les subventions alimentaires et énergétiques ?

En utilisant le pétrodollar américain, le FMI, la Banque mondiale et la Banque de règlement international à Bâle – BRI – et le système de change de l’or, les États-Unis d’Amérique et sa banque centrale privée, le système de réserve fédérale à Washington, ont pu contrôler le système monétaire mondial et contrôlent l’économie mondiale dans son ensemble directement et indirectement, car chaque produit de base et produit énergétique est échangé (acheté et vendu) en dollars américains et plus de 5 000 échanges de biens et de services utilisent le dollar américain comme devise de base pour l’énergie ; et les produits alimentaires des 8 milliards de personnes qui vivent et travaillent sur cette planète.

Lorsque le dollar américain et les taux d’intérêt montent, les prix des aliments et de l’énergie montent et toutes les entreprises américaines font de gros profits ; et lorsque le dollar américain et les taux d’intérêt baissent, la dette mondiale augmente et le coût des intérêts augmente et les banques de Wallstreet font de gros profits et détruisent la monnaie et l’économie de petits pays comme le Liban, le Sri Lanka et l’Argentine. (Taux d’intérêt vers le haut ou vers le bas Wallstreet et l’Amérique fait de gros profits).

Depuis l’accord de Bretton Wood de 1944 imposé par les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni qui obligeait chaque pays du monde à utiliser le dollar américain comme monnaie de réserve et comme seule monnaie à utiliser pour régler la balance commerciale et de change mondiale équilibre pour gérer le système financier mondial et le commerce mondial des matières premières et fixer les prix pour faire des profits énormes.

Depuis 1971 le gouvernement tunisien met en œuvre le système de subventions alimentaires et énergétiques, comme dans le cadre de la politique économique de Hédi Nouira depuis 1971, l’économie tunisienne reposait sur de bas salaires et de faibles impôts pour attirer les investissements étrangers et, par conséquent, la Tunisie avait de bas salaires et des subventions alimentaires pour soutenir les classes inférieures et moyennes.Les travailleurs à faible revenu et le syndicat UGTT ont accepté que l’arrangement des salaires élevés s’accompagne d’une productivité élevée. (source : Carthage magazine, 7 mars 2023).

Oui, la politique économique de Hédi Nouira a créé des emplois, mais des emplois à bas salaires et à faible pouvoir d’achat et ont fait que l’économie tunisienne produit des exportations de produits et de services à faible valeur et génère très peu de dollars américains et des devises étrangères qui ne suffisent pas à couvrir les importations tunisiennes de pétrole brut cher , du blé et des biens d’équipement pour faire fonctionner l’économie et fournir des emplois bien rémunérés avec un salaire minimum SMIG de 2 000 dinars par mois pour suivre le rythme de l’inflation et du coût de la vie élevé.

De plus, la politique économique d’Hédi Nouira a été couronnée de succès lorsque le prix du baril de pétrole brut était de $ 2 dollars, l’inflation était de 2% et les taux d’intérêt étaient de 4%, mais dès que les crises du pétrole brut en 1973 ont frappé l’économie mondiale, toute la politique économique d’Hédi Nouira a commencé à s’effondrer alors que l’inflation importée à travers les prix élevés du pétrole brut a grimpé à 10% et le pétrole brut a grimpé à $ 12 le baril et l’UGTT a commencé à demander des salaires plus élevés, l’ensemble de l’économie est entré en récession et les troubles sociaux commencer en 1978 jusqu’en 1984.

Les prix élevés du pétrole brut et le déficit commercial et budgétaire ont affaibli le dinar tunisien par rapport au dollar américain, et les devises européennes et l’inflation importée ont augmenté le coût de production et fait reculer le pouvoir d’achat des travailleurs et des ménages tunisiens et du gouvernement tunisien. a dû augmenter le budget des subventions alimentaires et énergétiques pour éviter les troubles sociaux de 1984 à 1986 lorsque la Tunisie avait besoin de l’aide du FMI et de la Banque mondiale et des donateurs étrangers.

Comment l’accord d’association euro-méditerranéen (AA) de 1995 avec l’Union européenne a-t-il affecté l’économie tunisienne ?

Les véritables implications du nouvel accord résident dans le démantèlement des barrières douanières et l’élimination des droits de douane ou des taxes, ce qui signifie moins de recettes fiscales pour le gouvernement tunisien pour subventionner l’alimentation et l’énergie, et limiter les importations tunisiennes de produits industriels en provenance de l’Union européenne et de nombreux fabricants tunisiens. ne pouvaient pas concurrencer les produits européens, les produits asiatiques et turcs et de nombreuses usines en Tunisie ont fermé et plus de 20,000 emplois ont été perdus en 2005. Comme la Tunisie importe de plus en plus de Chine et de Turquie, le déficit commercial a commencé à devenir de plus en plus important chaque année et le Le dinar tunisien a perdu 90% de sa valeur par rapport au dollar américain au cours des 30 dernières années. (voir ci-dessous le tableau).

En outre, la production tunisienne de pétrole brut est passée de 90 000 barils par jour à 35 000 barils, ce qui a obligé le gouvernement à importer plus d’énergie à des prix plus élevés, à exercer une pression sur la réserve de change et à rendre les biens importés plus coûteux pour les consommateurs tunisiens et l’inflation importée à travers les prix élevés de l’énergie et du blé qui ont aggravé le déficit commercial et exercé une pression supplémentaire sur la valeur du dinar tunisien.(Professeur Université Mongi Boughzala El Manar).

Comment les consommateurs algériens et libyens influencent-ils le budget des subventions tunisiennes dans son ensemble ?

La Tunisie compte plus de 4 millions de touristes algériens et libyens, plus 3 millions de touristes supplémentaires du monde entier qui visitent la Tunisie et achètent des produits alimentaires et énergétiques tunisiens subventionnés et exercent une pression accrue sur les prix, ce qui les rend plus chers pour les ménages tunisiens à bas salaires parce qu’ils doivent concurrencer les consommateurs algériens et libyens qui ont un revenu élevé d’un pays producteur de pétrole brut et des salaires élevés du touriste européen.

Comment le Japon et la Suisse utilisent les subventions pour les ménages à revenus moyens et faibles ?

Le gouvernement japonais a maintenu les prix de nombreux produits à un bas niveau en accordant généreusement des subventions à un large éventail d’industries. Selon les estimations de la Washington International Trade Association, plus de 40 % des revenus des agriculteurs japonais proviennent du gouvernement. L’aide généreuse aux riziculteurs a contribué à la baisse substantielle des prix du riz. En outre, le blé, le soja, le sarrasin et le colza (également utilisés comme aliments pour animaux) sont subventionnés. L’alimentation représente 26 % de l’indice des prix à la consommation. (Professeur Taiki Murai-Université de Leipzig).

D’autres subventions pertinentes peuvent être trouvées dans le transport ferroviaire, qui joue un rôle vital dans un Japon densément peuplé. Les prix des transports en commun sont restés stables pendant longtemps. L’augmentation rapide des contributions gouvernementales au système de soins de santé a atténué les augmentations des prix des soins de santé. Les prix de l’eau et de l’électricité, qui sont contrôlés par le gouvernement. En réponse à la récente forte hausse des prix de l’essence, en octobre 2022, le gouvernement japonais a annoncé un plan de relance de 200 milliards de dollars et davantage de subventions pour les grossistes en essence. (Reuters).

Dans l’ensemble, au moins 50 % de l’indice des prix à la consommation semble être contrôlé par le gouvernement, ce qui se reflète dans la croissance significative des dépenses publiques en subventions. Selon nos estimations, les subventions ont augmenté en moyenne d’environ 3,5 % par an depuis 1990. La croissance a été particulièrement forte pendant les années de crise. Au cours de l’année 2020 du coronavirus, les subventions des gouvernements central et locaux (hors subventions pour le système de retraite et la sécurité sociale) ont culminé à environ 78 000 milliards de yens (environ 600 milliards d’euros), soit environ 15 % du produit intérieur brut. (Professeur Taiki Murai et professeur Gunther Schnabi de l’Université de Leipzig).

Les réévaluations des monnaies suisse et japonaise ont fait baisser les prix des biens importés et rendu les biens exportés chers à l’étranger. Cela a contraint les entreprises nationales et étrangères orientées vers le marché au Japon et en Suisse à maintenir leurs prix bas. Avec la nécessité de maîtriser les coûts, la croissance des salaires a été maîtrisée. Le fait que les niveaux de salaire au Japon et en Suisse soient relativement élevés par rapport aux normes internationales a peut-être facilité la modération salariale par rapport à d’autres pays et réduit le besoin de subventions alimentaires et énergétiques pour les consommateurs japonais et suisses.

Cependant, les politiques restrictives des salaires et des prix au Japon et en Suisse par rapport à d’autres pays ont déprécié le taux de change réel, c’est-à-dire le taux de change nominal ajusté des variations relatives des salaires (et des prix). La dévaluation réelle du yen japonais et du franc suisse par rapport au dollar américain a été en moyenne de 1,4 % et 0,7 % par an depuis 1980 en termes d’ajustement des salaires relatifs (0,7 % et 0,4 % par an en termes d’ajustement des prix relatifs), déprimant les importations et favorisant les exportations. Le Japon et la Suisse ont ainsi plus que compensé l’appréciation du taux de change nominal par une faible croissance des salaires et des prix par rapport à leurs homologues étrangers. Cela a freiné la demande intérieure de produits étrangers et soutenu la demande étrangère de produits suisses et japonais, ce qui explique la persistance de la croissance actuelle des deux pays et les excédents de compte.

Solutions et recommandation :

Le gouvernement tunisien a apporté un soutien financier – un paiement unique de 200 dinars – à plus d’un million de familles pendant la pandémie de covid19, ce qui signifie que le gouvernement dispose de la base de données de ces familles et qu’il peut directement augmenter leurs revenus pour couvrir le paiement mensuel pour la nourriture (pain, huile de cuisson, sucre) et le transport.

1.Le gouvernement tunisien peut augmenter les tarifs de téléphonie mobile pour les 5 millions d’utilisateurs de téléphones mobiles une augmentation des tarifs pour chaque appel et système de messagerie courte – sms. Une augmentation de 1 dinar par jour peut rapporter 1 800 millions de dinars par an (365 dinars par an X 5 millions) pour couvrir les subventions alimentaires et de transport pour les ménages à revenu moyen inférieur. Cette augmentation est facile à mettre en œuvre et peut être effectuée dans les 6 prochains mois.

Le gouvernement tunisien, par l’intermédiaire du ministère des affaires sociales, dispose d’une base de données complète sur les familles à faible revenu et peut leur verser un paiement mensuel pour la nourriture et le transport. Le gouvernement tunisien peut augmenter le prix du pain de 10 % par an pendant les 7 prochaines années.

Conclusion:

Le débat sur la suppression des subventions sans donner des salaires plus élevés -SMIG- à 2 000 dinars par mois ne sera pas résolu car le ménage et les petites entreprises doivent avoir suffisamment de revenus pour pouvoir augmenter la productivité et faire croître l’économie et améliorer le niveau de vie de chaque ménage. en Tunisie.

L’économie tunisienne est basée sur l’exportation de phosphate bon marché, le tourisme bon marché, l’exportation d’huile d’olive bon marché et les produits bon marché à bas prix ne peuvent pas générer suffisamment de dollars américains et de devises pour acheter de l’énergie, du blé et des médicaments et des équipements de haute technologie pour faire croître l’économie à $ 10 000 PIB par habitant et par an.

De plus, le gouvernement tunisien a besoin d’une relance très urgente (en octobre 2022, le Japon a annoncé une relance de 200 milliards de dollars pour investir dans les infrastructures et aider les exportateurs) et doit investir 10 milliards de dollars par an pendant les 10 prochaines années pour atteindre une croissance du PIB de 10% par an en construisant des infrastructures de pointe, de nouveaux hôpitaux, de nouvelles universités, de nouveaux trains, moderniser la raffinerie de pétrole brut, soutenir les revenus des agriculteurs pour produire plus de céréales et de matières premières, investir dans les économies verte et bleue, l’économie numérique et créer des emplois bien rémunérés et faire croître l’économie dans son ensemble pour pouvoir payer la dette, créer de la richesse et élever le niveau de vie à un PIB de 10 000 $ par habitant et par an et commencer à réduire les subventions alimentaires et énergétiques alors pas maintenant lorsque le SMIG est de 450 dinars par mois.

Le pouvoir d’achat du travailleur tunisien est très faible selon la norme mondiale. Le gouvernement tunisien doit maintenir les subventions alimentaires et énergétiques en place pendant les 10 prochaines années, car nous pouvons voir que les travailleurs japonais et suisses qui gagnent un SMIG de 3 000 dinars par mois ont encore besoin de subventions pour survivre.

En dessous du taux d’inflation tunisien au cours des 50 dernières années.

En dessous, le dinar tunisien a perdu 90 % de sa valeur face au dollar américain et à l’euro au cours des 30 dernières années.

En dessous, les prix du pétrole brut sont passés de 2 dollars le baril dans les années 1970 à 75 dollars le baril en 2023.

En dessous, l’inflation est montée à 10% et il a fallu 10 ans pour la ramener à 2% dans les années 1990.

*Contribution volontaire de LarbiBouhaliManaging Director at ACHgroup Australia