Pourquoi les banques donnent-elles de moins en moins alors que l’argent est moins cher ?

Les crédits à l’économie ont poursuivi leur tendance baissière en octobre 2019 (4,6 % en glissement annuel après 5,1% en septembre et 10,2% en octobre 2018). Cette décélération est imputable au ralentissement du rythme de progression des crédits aux professionnels (6,4% en glissement annuel après 7,0% en septembre et contre 13,5% en octobre 2019), qui s’est conjuguée à une légère hausse des crédits aux particuliers (1,0% en glissement annuel après 0,5% en septembre et 6,3% en octobre 2018), tirée par la hausse les crédits à la consommation.

Cette baisse pourrait s’expliquer par le petit problème des banques tunisiennes en termes de ressources monétaires et du nécessaire respect du ratio LTD (Loan To Deposit). Les ressources ont, en effet, enregistré une nette décélération au cours du mois d’octobre 2019, tirée essentiellement par la baisse importante des dépôts à vue des banques et, à un moindre degré, des billets et monnaie en circulation. Les banques n’ayant pas trop de dépôts, diminuent les crédits.

Une liquidité moins tendue chez les banques et un TMM qui baisse

Après avoir atteint un record historique de 16,5 milliards de dinars, en moyenne, en avril 2019, le volume global de refinancement s’est atténué graduellement pour se situer, en novembre 2019, à 12,2 milliards de dinars, à la faveur de l’affermissement du taux de change du dinar depuis le printemps dernier. Egalement, le recours des banques à la facilité permanente de prêt à 24H a accusé une baisse notable, revenant de 4 milliards de dinars, en avril 2019, à 806 MDT, en novembre 2019. Ceci dénote d’un desserrement de la liquidité chez les banques tunisiennes.

S’agissant des taux d’intérêt, le TMM a légèrement baissé pour s’établir, en moyenne, à 7,80% en novembre 2019 après 7,81%, un mois auparavant. Ceci, après plusieurs mois de stagnation à 7,83%. La baisse est minime, mais elle devient importante en cas de gros engagements bancaires pour le client. Toutefois, le taux moyen pondéré (TMP) des opérations principales de refinancement demeure stable à 7,75%, et ce, depuis le mois de mai 2019.

«L’orientation restrictive de la politique monétaire de la BCT, surtout depuis l’année 2018, a contribué significativement à l’atténuation des pressions d’origine, ce qui a favorisé la décélération récente du rythme de l’inflation et l’apaisement des tensions sur les marchés monétaire et de change», explique la BCT.