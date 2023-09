Premier cas de contamination par le nouveau variant EG.5 enregistré en Tunisie chez un nourrisson

Un Premier cas de contamination par le nouveau variant de coronavirus EG.5 a été enregistré chez un nourrisson, après un séquençage génétique effectué à l’hôpital Charles Nicolle, a indiqué lundi Hechmi Louzir, membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus et président du comité de vaccination. L’état de santé du nourrisson est stable et il a quitté l’hôpital sans enregistrer une contamination au sein de l’établissement hospitalier ou parmi les membres de sa famille, a rassuré Louzir. Le nouveau variant ne représente pas une menace pour la santé des citoyens en comparaison avec les autres mutants qui ont affecté remarquablement le système sanitaire dans le pays. Une hausse des cas d’infection par le coronavirus enregistrée récemment s’explique par une faiblesse du système immunitaire et l’absence de vaccination contre Covid-19, depuis la récente vague épidémique. 95pc des cas de contamination par le coronavirus sont sans complication sauf pour les personnes âgées et celles qui souffrent de maladies chroniques, a encore noté Louzir, signalant que le nombre des cas de contamination a enregistré une baisse la semaine dernière.

