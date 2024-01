Premier groupe de travail sur les droits de douane agricoles entre le Royaume-Uni et le Maroc

En vertu de l’article 18 de l’accord d’association Royaume-Uni-Maroc, le Royaume-Uni et le Maroc sont tenus de se rencontrer et d’envisager d’accorder une libéralisation tarifaire supplémentaire pour les produits agricoles et les produits de la pêche dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de l’accord.

Le Royaume-Uni et le Maroc se sont rencontrés pour lancer officiellement le premier groupe de travail de la révision tarifaire agricole, qui se réunira à nouveau en 2024.

Les parties ont discuté de leurs intérêts respectifs dans le domaine de l’agriculture, y compris la poursuite de la libéralisation des produits agricoles et la suppression des barrières non tarifaires. Les deux parties ont convenu de travailler à un résultat mutuellement bénéfique et équilibré de la révision.

Le Royaume-Uni et le Maroc se réjouissent de poursuivre les discussions en 2024.

- Publicité-