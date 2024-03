Premier jour de Ramadan: Le ministère du commerce relève 555 infractions économiques

Quelque 555 infractions économiques ont été relevées, durant le premier jour du mois de Ramadan, à l’issue de 3360 visites d’inspection menées par les équipes de contrôle économique, a fait savoir le ministère du Commerce et du développement des exportations, dans un communiqué.

Ces visites ont permis de saisir 2,5 tonnes de légumes et fruits, 14 tonnes de farine et de semoule, 1,5 tonne de sucre subventionné, 200 kg de riz et de café et 293 litres de lait, a ajouté le ministère dans le texte publié lundi soir.