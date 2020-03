Premier League : Bruno Fernandes (MU) désigné joueur du mois

Le Portugais Bruno Fernandes (Manchester United) a été désigné lundi meilleur joueur du Championnat d’Angleterre de football pour le mois de février, devant Marcos Alonso (Chelsea) et Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal).

Depuis son arrivée, Bruno Fernandes a marqué deux buts et distribué trois passes décisives, aidant MU à battre notamment Chelsea (2-0) et Manchester City (2-0). Les fans de Manchester United l’ont également élu meilleur joueur du club pour le mois de février. Avant l’interruption du championnat à cause de la pandémie de coronavirus, les “Red Devils” étaient cinquièmes, à trois points de Chelsea.