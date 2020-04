Premier League: “Le titre ne pourra pas échapper à Liverpool”, selon le président de l’UEFA

Le titre de champion d’Angleterre ne pourra pas échapper à Liverpool, a estimé, lundi, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, qui appelle à trouver un critère pour désigner le vainqueur si la compétition ne peut reprendre en raison du coronavirus.

Dans le cas où les matchs ne pourraient pas être joués, nous devrons trouver un moyen et un critère sur la base desquels les résultats seront déclarés et les gagnants désignés”, a expliqué M. Ceferin au quotidien sportif slovène Ekipa, notant qu'”il est impossible que Liverpool termine sans le titre”.

Interrogé sur la possibilité d’organiser des matchs cet été, le patron de l’UEFA a simplement répondu “être un optimiste en général”.

“Bien sûr, je ne peux rien accorder ou promettre”, a-t-il précisé, notant que tout dépendra de savoir si les circonstances seront suffisamment sûres pour que personne ne soit mis en danger en jouant au football”.

Liverpool, qui n’a plus gagné le titre depuis 30 ans, était pratiquement assuré de l’emporter lorsque la Premier League a été interrompue après la 29è journée en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. Les Reds avaient 25 points d’avance sur Manchester City.