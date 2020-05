Premier League : six cas positifs au coronavirus

La Premier League a annoncé mardi que sur une première série de 748 tests de dépistage au coronavirus, six joueurs ou membres de l’encadrement, appartenant à trois clubs différents, ont été déclarés positifs.

» Les joueurs ou membres du staff des clubs testés positifs vont maintenant s’auto-isoler pendant sept jours « , a ajouté l’organisateur du Championnat anglais, qui ne précise ni les noms des joueurs ni ceux des clubs touchés.

Sachant qu’il y a 512 joueurs professionnels, les 748 tests représentent très probablement la totalité des effectifs et des membres de l’encadrement des clubs de l’élite anglaise. A titre de comparaison, 10 cas positifs avaient été recensés en Allemagne, mais la vague de tests portait sur 1724 joueurs et membres de l’encadrement des 36 clubs de Bundesliga et Bundesliga 2 (D2).