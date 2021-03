Premier League: Manchester United met fin à la série d’invincibilité de City, Tottenham écrase Crystal Palace

Manchester United s’est offert le derby mancunien face à son rival de City (2-0), stoppant ainsi à 21 victoires consécutives la série record, en Angleterre, des Citizens, dimanche, lors de la 27e journée du championnat d’Angleterre.

Man United a profité d’une faute grossière sur Anthony Martial de Gabriel Jesus, revenu défendre aux abords de sa surface, dès la 36e seconde de jeu, pour prendre l’avantage par Bruno Fernandes (1-0).

Le second but a été inscrit d’un tir croisé à ras de terre par le latéral Luke Shaw, qui n’a pas hésité à suivre la contre-attaque jusque dans la surface adverse (2-0, 50e).

Avec 11 points d’avance, City n’a pas encore de quoi s’inquiéter, mais il ne pourra pas battre le record du Bayern (23 victoires) pour les 5 grands championnats européens.

Dae son coté, Tottenham a écrasé Crystal Palace (4-1).

Les hommes de Mourinho se sont imposés grâce à un doublé de Gareth Bale à la 25e et 49e et un doublé de Kane à la 52e et 77e, Benteke à réduit le score la 46e .

Tottenham se hisse à la 6e place et passent devant Liverpool et West Ham tandis que Crystal Palace reste à la 13e place.