Première mondiale de la toute nouvelle série Crown

La première version est la nouvelle couronne (type Crossover) vers l’automne 2022 au Japon

Tout en héritant de l’ADN d’innovation et de dépassement des limites de Crown, il a été renouvelé en tant que produit phare d’une nouvelle ère avec quatre variantes pour répondre aux diverses valeurs et modes de vie des clients.

Le nouveau Crown (type Crossover) est un ensemble innovant qui combine une berline et un SUV, et offre de nouvelles valeurs sans contrainte par les concepts conventionnels.

Un style puissant avec des roues de grand diamètre et un design simple et de haute qualité.

Une excellente facilité d’entrée et de sortie ainsi qu’une grande visibilité sont obtenues en élevant le point de la hanche. Le design intérieur accueillant pour les passagers et l’espace spacieux de la cabine donne à chaque siège l’impression d’être un siège de première classe.

Deux types de groupes motopropulseurs aux caractéristiques individuelles sont utilisés. Le nouveau système hybride turbo de 2,4 litres offre une conduite puissante mais confortable, tandis que le système hybride parallèle de série, qui a évolué au fil des ans, offre une conduite douce et de haute qualité.

TOYOTA a dévoilé le tout nouveau Crown pour la première fois au monde et lancera le Crown (type Crossover) en tant que premier modèle vers l’automne de cette année

La Crown a fait ses débuts en 1955 en tant que premier véhicule de tourisme de production de masse de Toyota créé avec la technologie domestique de Toyota. L’ADN de « l’innovation et du dépassement des limites » qui a conduit à la création de la première voiture de luxe développée indépendamment au début de l’après-guerre a été transmis aux modèles successifs de Crowns au cours des 67 dernières années, poursuivant toujours de nouvelles valeurs qui sont une étape en avance sur son temps et aimé par de nombreux clients. Cependant, les temps ont changé encore plus vite, et la Couronne est devenue incapable de répondre pleinement aux besoins diversifiés de ses clients, et sa présence en tant que véhicule phare est devenue moins importante.

Lors de la conception de la nouvelle Crown, l’équipe de développement a réexaminé en profondeur ce qu’est la « Crown » et, à la suite de sa quête d’une « Crown pour une nouvelle ère », elle a créé quatre modèles entièrement nouveaux. En plus du type Crossover, un nouveau style qui combine une berline et un VUS, le Sport offre une expérience de conduite sportive avec une ambiance alléchante et un ensemble facile à conduire. La berline est un nouveau design formel qui répond aux besoins des chauffeurs, et le break est un SUV fonctionnel avec une atmosphère mature et un grand espace de conduite. La nouvelle série sera déployée dans environ 40 pays et régions.