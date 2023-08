Première réunion du comité scientifique national chargé du dossier d’inscription de l’Ile de Djerba sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco

Le ministère des Affaires Culturelles a abrité, jeudi, la première réunion du comité scientifique national en vue de renforcer les chances du dossier de candidature de l’Ile de Djerba en vue de son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Outre les responsables des institutions nationales en charge du patrimoine, relevant du ministère des Affaires Culturelles, la réunion a été marquée par la présence des membres du comité composé de représentants de quatre autres ministères dont ceux des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime, de l’Equipement et de l’Habitat et des Affaires Religieuses. Les membres de l’Association de Sauvegarde de l’île de Djerba (ASM) ont également participé à cette réunion, à distance.

Créé suite à une séance de travail ministérielle tenue le 22 juillet à la Kasbah, le nouveau comité scientifique est chargé de mettre en oeuvre les recommandations de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et du Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS) en rapport avec le Dossier de Djerba à l’Unesco.

Selon un communiqué du ministère des Affaires Culturelles, publié, cet après-midi, « l’amélioration du système de gouvernance en matière de gestion des sites, la mise en place de mesures urgentes pour protéger l’Ile de Djerba et la finalisation de l’inventaire de ses composantes » sont parmi les recommandations approuvées par ces deux organisations (UICN et ICOMOS) oeuvrant en étroite collaboration avec l‘Unesco et qui appellent également à adopter « des sources de financement durables pour assurer la protection de l’Ile sur le long terme ».

A cette occasion, la ministre des Affaires Culturelles, Hayet Ketat Guermazi, a souligné que son département est soucieux de finaliser le dossier de candidature de Djerba à l’Unesco en vue de le soumettre dans les prochains jours. Cette démarche » reflète la volonté de l’Etat tunisien à protéger la diversité du patrimoine culturel et civilisationnel et à préserver ses divers éléments « , a-t-elle dit.

Elle a souligné que » ce projet national constitue une priorité absolue dans le programme du ministère, surtout que depuis 1997, aucun site tunisien n’a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité « . A cet effet, on rappelle que la Tunisie compte 7 sites et monuments classés au patrimoine mondial, depuis 1979 jusqu’à 1997: Médina de Tunis / Site de Carthage /Amphithéâtre d’EL Jem (1979), Site de Kerkouane (1986), Médina de Sousse / Médina de Kairouan (1988) et le Site de Dougga (1997).

» L’inscription de l’Ile de Djerba sur la liste du patrimoine mondial aura des répercussions positives sur les secteurs culturels, économique et touristiques « , a encore estimé la ministre, tout en pariant sur sa possible » contribution dans le renforcement du rayonnement de la région à l’échelle internationale et régionale « .

Le dossier d’inscription de l’Ile de Djerba au patrimoine de l’Unesco est composé de 31 sites et monuments. Sur une superficie de 514 km2, Djerba occupe l’une des positions les plus stratégiques au cœur de la Méditerranée. La valeur universelle exceptionnelle (VUE) retenue pour le dossier de candidature de Djerba est un bien en série (Menzel, Houch, mosquées, fondouks, huileries,,,,).

« Une liste de 24 monuments, proposés à l’inscription, sont implantés partout sur l’île et touchent à l’ensemble du territoire avec une concentration qui suit géographiquement le croissant fertile. Les monuments proposés sont : Les mosquées : Sidi Salem, Sidi Smain, Tajdit, Abou Messouer (Al Jamaa El Kebir), Cheikh, Sidi Jmour, Moghzel, Imghar, Guellala, Sidi Yeti, Louta, Essalaouti, El Fguira, Tlakine, Medrajen, El Bessi, Fadhloun, Berdaoui, Welhi, Sidi Zikri, Mthaniya, Synagogue La Ghriba et l’Eglise Saint Nicolas. »

Le dossier d’inscription de l’Ile de Djerba sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco sera à l’agenda de la 45e session élargie du Comité du patrimoine mondial qui aura lieu du 10 au 25 septembre, à Riyad (Arabie Saoudite). Le Comité se réunira pour inscrire de nouveaux sites sur la Liste du patrimoine mondial. 53 sites candidats sont au menu dont des sites naturels, des sites culturels et des sites mixtes (naturels et culturels).

A partir du 16 septembre, le Comité du patrimoine mondial commencera l’examen des propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, en débutant par les candidatures qui n’ont pas pu être examinées l’année dernière. » Djerba : paysage culturel, témoignage d’un mode d’occupation d’un territoire insulaire » sera parmi les Sites culturels nominés en 2023.

Le Comité examinera également l’état de conservation de 260 sites déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, dont 55 figurent également sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

A ce jour, le Comité du patrimoine mondial a inscrit 1 157 sites dans 167 pays sur la Liste du patrimoine mondial. Composé de représentants issus de 21 Etats parties ayant ratifié la Convention du patrimoine mondial, le Comité est chargé de la mise en œuvre de la Convention.

