Présidentielle au Sénégal: Amadou Ba, candidat désigné de la majorité

Après l’annonce solennelle du choix porté sur Amadou Ba pour représenter la coalition du président Macky Sall, en février 2024, place aux discussions entre représentants de Benno Book Yaakar.

Pour Pape Mahawa Diouf, coordonnateur de la cellule Communication de la coalition, cette candidature n’est pas une surprise : « L’expérience est ressortie, le profil rassembleur pour créer une synergie au cœur de la coalition mais également les arguments de l’homme, l’homme d’État, pour convaincre que, lui, serait le plus à même de poursuivre les résultats impressionnants et le bilan colossal du président Macky Sall. »

L’homme de 62 ans a cumulé différentes fonctions. Actuel Premier ministre, il a été ministre des Affaires étrangères, ministre de l’Economie et des Finances, a piloté le plan Sénégal émergent et il a été tête de liste de Dakar pour les législatives de 2017.

Pour El Malick Diop, porte-parole du parti Alliance des forces du progrès et vice-président de l’Assemblée nationale, il est donc le candidat idéal : « Amadou Ba est très connu des Sénégalais et au niveau national également. Il a beaucoup d’entrées dans quasiment tous les milieux, les milieux religieux, les milieux sociaux, etc… Il est très aimé de la jeunesse, donc c’est un excellent candidat. »

Mais l’homme politique ne fait pas l’unanimité au sein de la coalition qui est alors fragilisée et l’enjeu sera de faire l’unanimité et de garder ainsi une coalition unie. On lui reproche par exemple de ne pas être un militant de terrain.

Par ailleurs, Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l’Agriculture qui s’était positionné pour être le candidat de Benno Book Yaakar, a déjà démissionné du gouvernement, dès samedi 9 septembre au soir, pour montrer son désaccord.

