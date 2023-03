Prêt de 1,9 milliard $: Le FMI jouerait-il la montre?

De nouveau, le prêt de 1,9 milliard de dollars que la Tunisie s’échine à arracher au Fonds monétaire international semble se heurter un énième écueil qui pourrait hypothéquer sa conclusion, du mois dans un proche avenir. C’est que malgré les protestations de bonnes intentions de par et d’autres, les négociations ne donnent la franche impression de devoir cesser de piétiner. Dans une analyse livrée, cette semaine, Reuters , relayée par Nasdaq, présume que le président de la République tunisienne, Kais Saied ne serait pas disposé à prendre les mesures nécessaires pour parvenir à un accord et aider le pays à éviter une crise financière. Pis, il est reproché à la Tunisie de ne pas avoir respecté des engagements clés et les donateurs estiment que les finances de l’État s’écartent de plus en plus des chiffres sur lesquels l’accord SLA a été calculé.

Sans prêt, la Tunisie est confrontée à une véritable crise de la balance des paiements. La majeure partie de la dette est interne, mais des remboursements de prêts étrangers doivent être effectués dans le courant de l’année, et les agences de notation ont indiqué que la Tunisie pourrait se trouver en situation de défaut de paiement.

Pourtant, la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré le mois dernier que la Tunisie avait bien progressé et que le conseil d’administration examinerait l’accord « assez rapidement ». Une porte-parole du FMI a déclaré qu’une date d’examen par le conseil d’administration serait fixée une fois que les autorités auraient « rempli les conditions requises par le programme ».

Cité dans cette analyse, un fonctionnaire tunisien a déclaré que « les choses n’avancent peut-être pas vite, mais elles avancent régulièrement », ajoutant que le gouvernement s’attendait à des progrès « probablement en l’espace de quelques semaines ».

Les donateurs restent sceptiques

La Tunisie a pris du retard sur les réductions prévues des subventions aux carburants, elle n’a pas publié la loi promise sur les entreprises publiques et le puissant syndicat des travailleurs s’oppose aux réformes clés souhaitées par le FMI, souligne Reuters. Plus important encore, ajoute la même source, Saied n’a pas publiquement accepté un accord ni ne s’est engagé à en signer un s’il est approuvé, ce qui fait craindre aux donateurs qu’il rejette le prêt, qu’il revienne sur les réformes après l’arrivée de l’argent ou qu’il les tienne pour responsables des difficultés économiques qui en résulteraient.

Si la Tunisie met trop de temps à finaliser l’accord, le Fonds pourrait décider que les chiffres sur lesquels il est basé ne sont plus réalistes et les négociations devraient recommencer. On ne sait pas exactement quand ce moment arrivera.

Sans aide extérieure, les pénuries essuyées par la Tunisie pourraient s’aggraver et s’étendre à d’autres produits tels que le carburant, tandis que le gouvernement pourrait également avoir du mal à payer les salaires de l’État.

Peu de donateurs étrangers semblent disposés à prêter de l’argent à la Tunisie sans l’assurance d’un accord avec le FMI, et le marché financier national pourrait bientôt être épuisé. D’autres sources de financement, telles que l’épuisement des réserves en devises ou l’impression de monnaie, affaibliraient le dinar tunisien, ce qui aggraverait les difficultés du gouvernement en matière d’importations et accélérerait l’inflation. La Banque centrale a déjà mis en garde contre de telles mesures.

Bien que l’aide étrangère se poursuive, avec des prêts ciblés des institutions financières internationales pour soutenir les achats de nourriture et de carburant, elle n’est pas suffisante pour financer le budget de la Tunisie.

Le FMI « préoccupé »

Dans le cadre de l’accord de septembre, la Tunisie était censée augmenter les prix des carburants de 3 à 5 % par mois, selon les donateurs. Elle ne l’a pas fait depuis novembre et, bien qu’une nouvelle augmentation soit attendue prochainement, elle devra être beaucoup plus importante pour respecter les engagements.

Bien que le gouvernement ait déclaré le mois dernier qu’il avait approuvé une loi sur les entreprises publiques, considérée comme un précurseur des efforts de restructuration visant à réduire la charge financière massive qu’elles font peser sur l’État, la loi n’a pas été officiellement publiée.

Saied a montré peu d’intérêt pour la politique économique, si ce n’est pour imputer les problèmes de la Tunisie à la corruption, et a ignoré les appels des donateurs à garantir une large acceptation sociale des réformes douloureuses par le biais d’accords avec un syndicat qui s’oppose aujourd’hui farouchement à lui.

La Banque mondiale a déjà suspendu ses futurs travaux avec la Tunisie et le FMI s’est déclaré jeudi « préoccupé » par les récents développements.

Les remarques plus générales de Saied sur l’aide suggèrent que si le FMI et les donateurs espèrent qu’il soutienne publiquement un accord qui nécessiterait des réductions de dépenses impopulaires, ils n’auront peut-être pas de chance.

« La solution n’est pas de se soumettre à des diktats… qui sont une nouvelle forme de colonialisme », a-t-il déclaré le mois dernier à la cheffe du Gouvernement Najla Bouden.

Si les pays étrangers veulent aider la Tunisie, ils devraient « rendre notre argent volé et abandonner les dettes accumulées », a-t-il ajouté.