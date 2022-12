Prêt et dons de quelques 33 millions dollars de la BAD à la Guinée

Le gouvernement de transition de la Guinée et le Groupe de la Banque africaine de développement ont signé, dernièrement, à Conakry, un accord de prêt et deux protocoles d’accords de dons d’un montant total de 32,9 millions de dollars américains. Les financements sont destinés à deux projets de développement notamment la production alimentaire et la construction de routes et le développement des transports.



Le premier accord de prêt porte sur le Projet de production alimentaire d’urgewnce qui entre dans le cadre de l’initiative de la Banque en réponse à la crise alimentaire mondiale causée en partie par la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Le projet d’un montant de 25 millions de dollars, est destiné à appuyer la production de riz, de maïs et de tubercules (manioc, igname et pomme de terre). Il va ainsi fournir aux producteurs des semences certifiées, soit 2 000 tonnes de semences de riz, 750 tonnes de maïs et 500 tonnes pour la pomme de terre,- ainsi que 11700 tonnes d’engrais.

Les accords de dons d’un montant de 7,90 millions de dollars visent à financer la troisième phase du Programme d’aménagement de routes et de facilitation du transport au sein de l’Union du Fleuve Mano. Il va servir à améliorer le niveau de service de la route entre Kailahun et Koindu, longue de 64 kilomètres, reliant la Guinée à la Sierra-Leone et de réaliser des études de faisabilité pour le bitumage du tronçon routier de 27 kilomètres reliant la ville de Guéckédougou, en Guinée, à la Sierra-Leone.



Ce projet va contribuer à améliorer la connectivité de la Guinée avec ses voisins notamment le Libéria et la Sierra Leone et à renforcer l’intégration sous-régionale et les échanges commerciaux.