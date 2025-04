Prix des fruits : Une mercuriale mi-figue mi-raisin

Le directeur de l’Observatoire national de l’offre et des prix au ministère du Commerce, Ramzi Trabelsi, a indiqué que les prix des légumes, des fruits et des viandes blanches ont connu une baisse depuis la deuxième semaine du Ramadan.

Il a qualifié la situation de « satisfaisante, tant en termes d’offre que de prix, à l’exception de quelques hausses affectant certains produits ».

Dans une interview accordée , mercredi 12 mars 2025 à Africanmanager, Trabelsi a expliqué que le mois de Ramadan de cette année a coïncidé avec la crise structurelle du printemps, ce qui a entraîné une baisse de la production et une hausse significative des prix de certains légumes durant les premiers jours du Ramadan, comme le petit pois, les haricots verts et les oignons blancs.

Et d’assurer que « dès la deuxième semaine, nous avons constaté une augmentation de l’offre de légumes, ce qui a entraîné une baisse des prix », selon ses remarques.

Le responsable a souligné que les prix du piment ont chuté de 6 % le 11e jour de Ramadan par rapport au premier jour, tandis que ceux des petits pois ont diminué de 28 %.

Par ailleurs, Trabelsi a indiqué que la hausse continue des prix des récoltes est due à une baisse de la production d’agrumes et de pommes.

À cet égard, il a expliqué que les approvisionnements en pommes ont diminué de 86 % en raison d’une production réduite, tandis que les fraises ont chuté de 25 % et les oranges ont diminué de 11 %.

« Les quantités de produits agricoles arrivant au marché de gros de Bir El Kassaa au cours des 11 premiers jours de Ramadan ont atteint 9.913 tonnes, enregistrant ainsi une augmentation de 1% par rapport à la même période en 2024. Les quantités sont réparties comme suit : 6.540 tonnes de légumes, 3.090 tonnes de fruits et 283 tonnes de poissons », a ajouté Trabelsi.

6 700 infractions économiques en 10 jours !

Concernant les campagnes de contrôle économique, il a fait savoir que 1.500 agents ont effectuté environ 36.000 visites de contrôle durant les 11 premiers jours du Ramadan, marquant une augmentation de 5% par rapport à la même période de Ramadan 2024.

Et d’assurer que ces visites ont permis de relever 6 700 infractions économiques, soit un taux de croissance de plus de 16 %.

Les saisies les plus importantes comprennent 107 tonnes de légumes et de fruits, environ 14 000 œufs, 8 tonnes de sucre, 110 tonnes de produits dérivés de céréales subventionnés et 961 kg de café.

Le responsable a ajouté que le programme de contrôle durant la seconde moitié du Ramadan se concentrera sur les zones de vente et de fabrication de confiseries, les boutiques de prêt-à-porter et les lieux de divertissement.

Il a expliqué que ces campagnes de contrôle ont pour objectif de préserver le pouvoir d’achat des tunisiens et de garantir l’approvisionnement des marchés en produits alimentaires de base non seulement au cours du mois de Ramadan mais aussi tout au long de l’année en cours.