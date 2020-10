Procès FIFA : Acquittement de Nasser Al-Khelaïfi

Le président du Paris-Saint-Germain et de BeIn Media a été relaxé par la justice suisse dans l’enquête sur l’octroi de droits TV de la Fédération internationale de football à la chaîne qatarie.

Nasser Al-Khelaïfi n’était pas en Suisse lorsque le Tribunal pénal fédéral (TPF) helvétique de Bellinzone l’a acquitté, vendredi 30 octobre, dans le cadre de la procédure ouverte contre lui pour l’octroi des droits télévisés des Coupes du monde de football 2026 et 2030 à la chaîne qatarie BeIn. Dispensé d’assister à la communication orale du jugement du TPF, en raison de l’épidémie de Covid 19, le patron qatari de BeIn Media et du Paris-Saint-Germain a savouré cette victoire judiciaire.

« Après quatre années d’allégations sans fondement, d’accusations fictives et d’atteintes constantes à ma réputation, la justice m’a entièrement blanchi », a déclaré Al-Khelaïfi, dont le procès s’était tenu, en septembre, devant la Cour des affaires pénales du TPF. « C’est un acquittement plein et entier que nous obtenons pour notre client, a renchéri l’un de ses avocats suisses, Me Grégoire Mangeat. L’honneur de notre client, comme ministre d’Etat (du Qatar) et grand dirigeant sportif, a été restauré. »