Projet de gazoduc Nigéria-Maroc

Le projet du gazoduc Nigéria-Maroc, qui traversera 13 pays le long de la côte atlantique, a été présenté lors d’un symposium organisé, à Tokyo, sous le thème « opportunités et défis économiques en Afrique ». Lors de ce symposium, organisé par l’ambassade du Maroc dans la capitale japonaise en collaboration avec l’association d’amitié Maroc-Japon, le projet du gazoduc a fait l’objet de discussions dans le cadre d’un panel qui a vu la participation notamment des ambassadeurs du Maroc, du Nigeria et du Ghana.

L’ambassadeur du Maroc au Japon a présenté les grandes lignes de cet ambitieux projet, initié par le Roi Mohammed VI et le Président nigérian, Muhammadu Buhari. Le diplomate a tenu à souligner, à cette occasion, l’impact de ce mégaprojet sur le développement régional, relevant que le projet vient apporter un témoignage supplémentaire quant à l’attachement du Maroc au renforcement des liens de coopération avec les pays du continent africain dans le cadre d’une coopération Sud-Sud mutuellement bénéfique.

Pour sa part, le directeur de la région du Moyen-Orient et d’Afrique du nord au ministère japonais des Affaires étrangères, s’est félicité de l’énorme potentiel économique dont dispose le Maroc et des opportunités qu’il offre, notamment dans le secteur énergétique. Il a, dans ce contexte, appelé les entreprises nippones à saisir ces opportunités et renforcer leur présence sur le marché marocain.