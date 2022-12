Prolongation de la durée de remise des pénalités de retard relative au RNE jusqu’au 2 janvier 2023

Le Registre National des Entreprises (RNE) a annoncé, mercredi, que le dernier délai portant sur les pénalités de retard sera le 2 janvier 2023, et ce, conformément aux dispositions du décret n° 70 de 2022 du 25 novembre 2022 portant prolongation de la durée de remise des pénalités de retard relatives au RNE jusqu’au 31 décembre 2022.

Et d’expliquer dans un communiqué publié, mercredi, qu’étant donné que la date du 31 décembre 2022 est un jour férié le dernier délai sera le 2 janvier 2023.

Le RNE a rappelé qu’au terme de la durée de la remise des pénalités de retard, l’ensemble des entreprises, des commerçants, des associations, des artisans et des professionnels en activité avant l’entrée en vigueur de la loi N° 52 de 2018, ainsi que les entreprises qui ont l’obligation de modification, de radiation, d’insertion de données, de dépôt de documents ou d’actualisation de données ou de renseignement dont les délais de réalisation étaient échus au 31 décembre 2021.

Ces usagers seront redevables de payer des pénalités de retard fixées à la moitié du montant de la redevance due au titre de l’opération concernée pour chaque mois de retard ou une partie de celui-ci et qui sera calculé à partir du 1er janvier 2022.

Le RNE a informé ces usagers que la majorité de ses services en ligne seront disponibles le 31 décembre 2022 et le 1 janvier 2023, et que tout dépôt totalement en ligne bénéficiera d’une réduction de 50% des frais de la redevance.