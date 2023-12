Promouvoir autrement le patrimoine artisanal des régions

L’Office National de l’Artisanat Tunisien (ONA) – Délégation régionale de la Manouba, a organisé la 16 ème édition de la Foire Articadeau fin d’année, avec l’appui du projet ReONA(Renforcement des Capacités de l’Artisanat Tunisien), du 15 au 23 décembre à la maison de l’artisanat du Denden, et ce, sous le thème de la promotion du village artisanal du Denden et de la célébration des créations artisanales locales.

La manifestation a réuni des exposants issus en grande partie du gouvernorat de la Manouba, ainsi que d’autres régions, tels que Tunis, Ariana, Ben Arous, Zaghouan, Jendouba, Bizerte, Médenine, Sidi Bouzid. Des exposants qui viennent mettre en valeur le riche patrimoine artisanal de leurs régions.

Dans une déclaration à « African Manager », la Déléguée régionale de l’artisanat de la Manouba, Mamia Nabli a indiqué qu’il s’agit de « développer les capacités des artisans diplômés des instituts supérieurs dans le domaine de l’artisanat et des centres de formation professionnelle et qui ont obtenu des certificats de compétence dans le domaine, à travers des partenariats et la mise en œuvre de programmes internationaux. »

Elle a souligné l’importance des expositions pour introduire les produits traditionnels et améliorer les ventes d’une part, et les rendre disponibles sur le marché tunisien à des prix raisonnables d’autre part, d’autant plus que les produits artisanaux sont proposés dans la plupart des cas à des prix exorbitants sans commune mesure avec les moyens des familles à revenu moyen.

Elle a, en outre, rapporté que le produit traditionnel tunisien est en mesure d’augmenter le nombre de ses exportations et d’attirer davantage de clients, que ce soit sur le marché local ou international.

La touche allemande

Elle a précisé à cet égard que « la spécificité de cette édition tient à notre partenariat avec le projet ReONA. C’est un projet de coopération entre l’ONAT et la Chambre des Métiers de Frankfurt-Rhein-Main (HWK), ayant pour objectif le renforcement des capacités des artisans de la Manouba, notamment à travers l’assistance dans les différents services assurés par l’office et les délégations régionales, et ce, dès la création du projet jusqu’à l’exportation tout en passant par l’encadrement, l’accompagnement, le financement et l’organisation des foires régionales afin de donner l’occasion aux artisans de faire connaître leurs produits et leurs créativités ainsi que pour leur internationalisation ».

En ce qui concerne le financement dédié aux artisans, Nabli a indiqué que « l’ONA assure le financement à travers des crédits et des fonds de roulement accordés eux artisans dans les différentes spécialités. Il s’agit d’une convention tripartite entre l’ONAT, la Banque tunisienne de solidarité (BTS) et le ministère des Finances. En effet, les artisans débutants pourraient bénéficier d’un microcrédit plafonné à 5 000 DT. Les artisans expérimentés et patentés auront le droit à un crédit plafonné à 12 000 DT. Et les artisans diplômés des écoles des Arts et Métiers bénéficieront d’un crédit de la BTS plafonné à 150 000 DT destinés à la création de projets ou à l’extension ».

Bien valoriser le produit, et communiquer avec le client…

Pour sa part, la responsable du projet ReONA, Aicha Laamouri, a déclaré à African Manager, que le projet a été lancé le 15 décembre 2022 et vise principalement à préparer les artisans à participer à des expositions, en abordant plusieurs sujets, à savoir les techniques de communication efficaces, les méthodes de promotion des produits, la communication avec le client…

L’objectif de ce programme de formation est de préparer les artisans à participer aux foires, et ce, en abordant plusieurs thématiques, à savoir les techniques de communication efficaces, la valorisation des produits, la communication avec les clients ainsi que l’importance d’une présentation physique adéquate ».

Elle a souligné que « nous mettons aussi à disposition de la Délégation régionale de la Manouba, un espace bien aménagé dans le Village artisanal de Denden d’une superficie d’environ 325m2, et ce, pour garantir aux artisans les bonnes conditions d’exposition. Notre but est de faire de cette 16ème édition une référence et un héritage pour l’organisation des prochaines éditions ».

Laamouri a rappelé que ReONA est un projet de partenariat entre la Chambre des Métiers de Frankfurt-Rhein-Main (HWK) et l’ONAT, qui a été approuvé pour une deuxième phase, pour une durée de trois ans allant du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2025. Soutenu financièrement par le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), ce projet vise à revitaliser le secteur de l’artisanat dans les régions de la Tunisie, afin d’améliorer la situation de l’emploi et des revenus dans l’artisanat, la gouvernance du secteur de l’artisanat dans les deux gouvernorats sélectionnés (La Manouba et Béja), la concertation entre les acteurs de l’appui à l’artisanat et les représentations des artisans dans les gouvernorats…