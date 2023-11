Prorogation de la détention de l’ex maire d’Ezzahra

Selon Radio Mosaique FM, le juge d’instruction du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme a décidé, mardi 28 novembre, de prolonger la détention de Rayen Hamzaoui, ex- président du Conseil municipal dissous d’Ezzahra (gouvernorat de Ben Arous), pour une durée de quatre mois supplémentaires.

Ce dernier et deux militaires retraités du « groupe Barraket Essahel », sont détenus dans le cadre d’une enquête sur la formation d’une entente criminelle, dans le but de comploter contre la sûreté de l’Etat et pour s’être livrés à des actes de nature terroriste, d’après la même Radio.