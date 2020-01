Qalb Tounes refuse de voter pour le gouvernement de Jemli

Nabil Karoui, président de Qalb Tounes a indiqué, dimanche 5 janvier 2020, que son parti maintient sa position de rejet du gouvernement de Habib Jemli, estimant que certains membres l’équipe gouvernementale sont des compétences d’Ennahdha, rapporte Mosaïque fm.

Karoui a souligné qu’aucune concertation n’a eu lieu concernant la composition du gouvernement et les noms proposés.

Et d’ajouter que des modifications et des révisions sont nécessaires et que Qalb Tounes ne votera pas la confiance au gouvernement de Jemli, vendredi prochain, si ce dernier maintient sa position.