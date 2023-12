Quand la Fiat Topolino rencontre Mickey Mouse, la magie opère

FIAT vient de dévoiler cinq modèles uniques de la Fiat Topolino et qui s’inspirent des créations Disney ; quatre d’entre elles ont été conçues au Centro Stile de FIAT, tandis que l’une d’entre elles a été décorée avec la participation de l’artiste Disney Giorgio Cavazzano ; Une relation de longue date qui remonte aux années 1930 : Topolino est le nom italien de Mickey Mouse ; c’est aussi le surnom donné à l’iconique première Fiat 500. Aujourd’hui, c’est le nom que porte le nouveau véhicule électrique de Fiat.



L’événement médiatique (https://apo-opa.co/3N9W7H1)a été animé par Olivier François, PDG de FIAT et CMO de Stellantis Global, et par Daniel Frigo, directeur de « The Walt Disney Company Italie et Turquie » et responsable du « Studio Italie » ; Pour continuer à célébrer Mickey Mouse et la Fiat Topolino, ces 5 voitures uniques, seront exposées à la « Pinacoteca Agnelli », au niveau de l’aile nord du bâtiment Lingotto.



FIAT célèbre le 100e anniversaire de Disney en concevant 5 versions à thème de la nouvelle Fiat Topolino entièrement dédiées à Mickey Mouse. La présentation de ces cinq Topolino personnalisées a eu lieu à la Casa 500, au quatrième étage de la prestigieuse institution artistique « Pinacoteca Agnelli », au sein de laquelle les convives, à l’occasion du 100e anniversaire de Disney, du 95e anniversaire de Mickey Mouse et du centenaire du bâtiment « Lingotto », ont été invités à entreprendre un véritable voyage dans l’art et dans le temps.



S’exprimant à propos de cette célébration, Olivier François, PDG de FIAT et CMO mondial de Stellantis, a déclaré : « Notre aspiration est de permettre aux gens de voir le monde et l’avenir avec sourire et optimisme, mais aussi de préserver une connexion constante et permanente avec le jeune public. La nouvelle Fiat Topolino propose une mobilité électrique ‘souriante’ aux gens. Je suis fier de l’hommage que nous rendons à Disney avec ces cinq Topolino personnalisées qui sont toutes inspirées du personnage emblématique de Mickey Mouse, celui-là même qui a motivé le surnom de notre Topolino dans les années 1930. »

Inspiré par les créatifs de Disney, le Centro Stile de FIAT a décoré les quatre Fiat Topolino de manière à ce qu’elles puissent exprimer divers aspects de l’univers de Mickey Mouse. Ces 4 œuvres d’art Topolino sont ancrées, chacune, dans une ambiance distincte et selon un mouvement artistique spécifique. Ces atmosphères gravitent autour de quatre thèmes majeurs : historique, moderne, urbain et abstrait.



La Topolino « historique » s’inspire littéralement des graphismes du premier court métrage Disney « Steamboat Willie », qui avait non seulement introduit l’innovation révolutionnaire du son synchronisé dans le monde de l’animation, mais avait également été immortalisé au MoMA à New York.

La Fiat Topolino « moderne » intègre les initiales de Mickey Mouse et arbore une énergie très positive. Sa vision, résolument tournée vers l’avenir, est partagée de manière lumineuse, colorée et optimiste.

La nouvelle série « abstraite » rend un vibrant hommage à un autre aspect de la créativité de Disney et à la manière avec laquelle sont renouvelés les indices stylistiques classiques à travers des touches graphiques abstraites et des symboles. Elle se caractérise par son fort impact visuel, mais aussi par son élégante puissance. La version « urbaine » se pare, quant à elle, de références graffiti qui rendent hommage à Mickey Mouse. Enfin, la cinquième Topolino se caractérise par son design joyeux, conçu en collaboration spéciale avec l’artiste Disney Cavazzano.