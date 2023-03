Quand les enfants vont mal, comment les aider

Administrer des psychotropes est devenu bien trop courant pour résoudre ou calmer les épisodes dépressifs ou troubles de l’humeur des jeunes, essentiellement liés à la pression sociale, au poids de l’école, ou encore aux effets des réseaux sociaux , ont constaté des spécialistes et analystes en Tunisie et sous d’autres cieux, comme en Europe.

Mais, selon le psychothérapeute tunisien, Wahid Goubâa, dans une interview au journal Assabah (16 mars 2023) l’affaire devient sensible et plus compliquée quand les patients sont les enfants confrontés au poids de l’école et des examens scolaires.

Justement, ces derniers jours du mois de mars 2023, avec le démarrage des examens au primaire et au secondaire dans les établissements éducatifs en Tunisie, les cabinets des psychothérapeutes ont connu une augmentation notable des consultations de la part des enfants de 7 à 17 ans, a rapporté le journal Assabah dans son édition signalée.

Les parents exercent des pressions terribles sur leurs enfants pour exceller et obtenir des résultats remarquables, sans réaliser les retombées négatives de telles pressions sur les enfants et qui peuvent aboutir à l’inverse de ce qu’ils attendent, a dit le spécialiste. L’inquiétude excessive des parents influe négativement les enfants, a-t-il expliqué.

Mais, outre les examens et le poids de l’école, il a évoqué les difficultés d’apprentissage et d’adaptation au rythme de l’enseignement dont souffrent 10% des écoliers et élèves dans les établissements éducatifs tunisiens.

Il y a aussi les effets de la navigation sur l’Internet et les réseaux sociaux, s’agissant notamment des jeux vidéo violents.

Cependant, autant ce spécialiste que des pédagogues ont remis en cause les déficiences du système éducatif en Tunisie devenu une source de pressions et de répugnances pour les écoliers et les élèves en raison de la multiplicité et de la densité des matières enseignées, de sorte qu’en primaire, les examens peuvent porter sur 10 matières, ce qui est énorme et stressant pour des écoliers de 6 à 8 ans.