Quatre Palestiniens tués dans un raid israélien en Cisjordanie occupée

Des jeunes en colère, des pierres qui jonchent le sol et des murs noircis: le camp palestinien de Jénine a été le théâtre mercredi de violents affrontements et d’un raid israélien qui ont fait au moins quatre morts et des dizaines de blessés.

Ces violences témoignent d’un chaos croissant dans le nord de la Cisjordanie occupée, après des mois d’opérations israéliennes quasi-quotidiennes, voire des heurts entre jeunes et les forces de l’Autorité palestinienne accusés de laisser sans broncher l’armée israélienne mener ses actions dans ces territoires.

Le ministère palestinien de la Santé a fait état d’au moins quatre Palestiniens tués et d’une quarantaine de blessés dans l’opération et les heurts qui ont suivi.

« Il s’agit des affrontements les plus importants depuis que nous avons ouvert cet hôpital il y a environ deux ans. Ce n’est pas seulement le nombre de morts mais celui des blessés et leur gravité qui me fait dire ça », a déclaré à l’AFP Mohammed al-Haj Qasem, directeur du département de chirurgie à l’hôpital Ibn Sina, situé en contrebas du camp.

Mercredi matin, l’armée a pénétré dans le camp de Jénine, où d’ailleurs avait été tuée en mai dernier la reporter d’Al Jazeera Shireen Abu Akleh, pour démolir la résidence où vivait Abed Hazem, frère de Raëd Hazem, auteur d’une fusillade fatale à trois personnes le 7 avril dernier sur la rue Dizengoff, en plein centre de Tel-Aviv.

Alors que le logement où se trouvaient les deux Palestiniens était encerclé, un engin a explosé et le duo a ouvert le feu en direction des forces d’occupation, qui ont, sans coup férir, tué les deux suspects.

Dans un tweet, l’Union européenne s’est déclarée « inquiète du pic de violences faisant suite à l’incursion israélienne à Jénine »