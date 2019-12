Quel est ce groupe qui s’approche des 30 % à la BH Bank ?

Le 29 novembre dernier, la BH Bank émettait une Déclaration des opérations significatives réalisées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont liées. On y apprend que Rached Horchani avait fait l’acquisition de 129.647 nouvelles actions de cette même banque, au prix total de 1,397.594 MDT.

Au 30 avril dernier, selon le site de la BVMT dont les chiffres ne sont pas mis à jour, entre Rached et Yasmine, le groupe Horchani détenait 20,98 % du capital de l’une des meilleures banques publiques de la place, depuis début août dernier dirigée par l’ancien UIB, Hichem Rebai. Depuis, le groupe tunisien est monté en puissance dans le capital de la BH Bank, y a dépassé la minorité de blocage, avoisine désormais les 30 % et siège dans le conseil d’administration de la banque.

Le groupe est peu connu du public, car discret, bien que sa création par Rached remonte à 1983. Il dispose pourtant d’assez importantes participations dans le secteur bancaire. En plus de la BH Bank, il détient plus de 66 % de Taysir Finances, une institution de microcrédit dont il avait pris le contrôle en octobre 2018 après augmentation du capital, presque 6,7 % chez la plus importante banque privée de la place qu’est la Biat où il avait racheté les parts de l’italienne Intesa pour la somme de 100 MDT, et presque 5,5 % de l’Amen Bank. Il est aussi petit actionnaire chez l’institution de finance islamique Al Wifak, dispose de 9 % du capital d’Attijari Leasing, et plus de 14 % de l’autre importante entreprise de leasing TLG (Tunisie Leasing), où il est aussi membre du conseil. Sur le site du groupe dont la dernière mise à jour remonte à 2016, on indique avec fierté que «le Groupe Horchani est un acteur majeur du secteur financier en Tunisie, ayant des participations dans les capitaux des principales institutions financières privées du pays». En très bonne santé, selon ses banquiers, il dégagerait un chiffre d’affaires annuel, variant entre 300 et 350 MDT. Sur le site «Zonebourse» et dans la rubrique «les barons de la bourse », son patrimoine public est estimé à 14,131.970 US Dollars.

Le groupe Horchani est certes connu dans le secteur des dattes où l’entreprise familiale exploitant d’importantes plantations dans la vallée Sabaa Abar est exportatrice. Le groupe est tout aussi connu dans secteur du thon avec une flotte propre de pêche et une marque connue, de l’huile d’olive, le conditionnement des fruits de mer à l’exportation vers l’Europe et le Japon. Le groupe est même implanté à New York où «Kartago America » distribue les produits alimentaires. Le Groupe possède des carrières en exploitation, des industries de reconditionnement textile, ainsi qu’une unité de production de transformateurs électriques. Une belle réussite de l’entreprenariat tunisien qu’on ne retrouve cependant pas en Afrique.