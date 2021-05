Qui sont les opérateurs de ransomwares et où les trouver: Kaspersky mène l’enquête

Le sujet des ransomwares se retrouve sur toutes les lèvres dès lors que l’on évoque les menaces cyber auxquelles pourraient être confrontées les entreprises en 2021. Plus ambitieux que jamais, les attaquants vont jusqu’à créer leur propre marque, tandis que les annonces d’entreprises victimes de ransomwares continuent de faire régulièrement la une. Mais en se mettant sous le feu des projecteurs, ces groupes cachent la véritable complexité de l’écosystème des ransomwares. Pour aider les entreprises à comprendre comment fonctionne cette nébuleuse et comment la combattre, les chercheurs Kaspersky se sont intéressés aux forums hébergés sur le darknet et ont enquêté sur les gangs tels que REvil et Babuk et publient un nouveau rapport qui démystifie certains mythes à propos des ransomwares. Car si l’on y regarde de plus près, on découvre un univers aux multiples visages.

Comme tout secteur d’activité, l’écosystème des ransomwares comprend une multitude d’acteurs qui jouent différents rôles. Contrairement à la croyance selon laquelle les cybercriminels sont regroupés en gangs très soudés qui partagent tout et obéissent à un chef, la réalité est plus proche du film The Gentlemen de Guy Ritchie. La plupart des attaques font intervenir un nombre important d’acteurs différents — développeurs, botmasters, vendeurs d’accès ou opérateurs de ransomwares — qui se rendent mutuellement service via des places de marché hébergées sur le darkweb.

Ces acteurs échangent par le biais de forums spécialisés sur le darknet, où des offres de services et de partenariats sont régulièrement postées. Les gros bonnets qui opèrent de façon autonome ne fréquentent pas ce type de sites, mais des groupes connus tels que REvil, qui ont ciblé un nombre croissant d’entreprises au cours des derniers trimestres, publient régulièrement leurs offres et leurs actualités au moyen de programmes d’affiliation. Les contrats de ce type supposent un partenariat entre l’opérateur du groupe de ransomwares et un affilié, l’opérateur percevant une marge de 20 à 40 % et l’affilié les 60 à 80 % restants.