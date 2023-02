Rabat et Madrid résolument engagés à consolider leur partenariat stratégique

La réunion de haut niveau entre le Maroc et l’Espagne, tenue les 1er et 2 février à Rabat sous la présidence des deux Chefs du gouvernement, vient consacrer leur partenariat stratégique. Les deux Royaumes sont en effet résolus à amorcer un nouveau tournant dans leurs relations bilatérales, fondé sur les principes de transparence, de dialogue permanent, de respect mutuel et de mise en œuvre des engagements et accords signés par les deux parties. Rabat et Madrid entendent ainsi donner une nouvelle impulsion à leur partenariat et à l’ériger en modèle de coopération gagnant-gagnant.

Conscients de l’ampleur des enjeux de leur coopération, de son importance stratégique, mais aussi des aspirations légitimes des deux peuples à la paix, à la sécurité et à la prospérité, le Maroc et l’Espagne se sont engagés à entreprendre la construction d’une nouvelle étape dans leurs relations bilatérales. Ainsi, Rabat et Madrid ont convenu de mettre en place une feuille de route durable et ambitieuse qui comprend plusieurs éléments touchant aux différents aspects de leur coopération bilatérale. La détermination de l’Espagne à saisir cette opportunité pour confirmer que le Maroc est un voisin et un partenaire stratégique indispensable a été exprimée récemment par le Roi Felipe VI qui a souligné que la prochaine Réunion de haut niveau permettra d’approfondir «les vastes relations bilatérales». «Cette rencontre, qui n’a pas eu lieu depuis 2015, nous permettra d’approfondir nos vastes relations bilatérales, afin de travailler ensemble sur des bases plus solides», a affirmé le Souverain espagnol dans une allocution, prononcée à l’occasion d’une réception accordée au corps diplomatique accrédité en Espagne, rappelant que les deux pays ont entamé une nouvelle phase dans leurs relations bilatérales.