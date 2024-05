Rafah : Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit « en urgence »

Des sources diplomatiques ont annoncé que le Conseil de sécurité de l’ONU allait se réunir mardi en urgence après le bombardement d’un camp de déplacés à Rafah par l’armée israélienne.

La réunion à huis clos s’est tenue , mardi dans la soirée , à la demande de l’Algérie, pays non membre du Conseil de sécurité.

Selon l’ONG Action Aid, le bilan de l’attaque à Rafah est de 50 morts. « ActionAid condamne cet acte inhumain et barbare dans les termes les plus fermes », a dénoncé l’ONG dans un communiqué, relayé par BFMTV. Pour la Défense civile de Gaza, le bilan est d’au moins 40 morts. Pour le Hamas, le bilan s’élève à 45 morts et 249 blessés. L’ONU a demandé une enquête « complète et transparente » après cette attaque.

Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU, a posté un message sur le réseau social X : « Je condamne les actions d’Israël qui ont tué des dizaines de civils innocents qui cherchaient simplement un abri pour échapper à ce conflit meurtrier. » Emmanuel Macron s’est dit « indigné » par cette frappe meurtrière à Rafah et a martelé que « ces opérations doivent cesser. Il n’y a pas de zones sûres à Rafah pour les civils palestiniens ». La Maison Blanche s’est déclarée « bouleversée » par les images « terrifiantes » du bombardement.

- Publicité-