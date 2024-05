Rafah: Les USA « profondément attristés », appellent Israël à respecter le droit humanitaire

Les Etats-Unis se sont déclarés mardi « profondément attristés » par le nombre de Palestiniens tués dans une frappe israélienne dimanche à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, et attendent les résultats de l’enquête de l’armée israélienne qu’ils souhaitent « rapide et transparente ».

« Nous suivrons de près les résultats de cette enquête », a déclaré à la presse le porte-parole du département d’Etat Matthew Miller, en soulignant que les Etats-Unis continueront « à insister auprès d’Israël sur son obligation de se conformer pleinement au droit humanitaire international, de minimiser l’impact de ses opérations sur les civils et de maximiser le flux d’aide humanitaire vers ceux qui en ont besoin ».

