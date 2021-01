Rafik Abdessalem, dirigeant du mouvement Ennahdha, a déclaré sur sa page officielle Facebook que la mobilisation des pages et des coordinations dans quelques quartiers populaires de Tunis a commencé avant le discours du président de la république Kaïs Saïed et ce pour semer la discorde et l’anarchie.

Et de préciser »Le président doit choisir entre le chaos ou l’Etat », a-t-il dit.