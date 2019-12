Rahoui impute à Ghannouchi la responsabilité de la tragédie de Amdoun

Le député du Front populaire, Mongi Rahoui, s’est élevé- en les démentant- contre les déclarations du président de l’ARP, Rached Ghannouchi, lors de sa rencontre avec les députés du Nord-ouest consacrée à l’accident mortel du bus à Amdoun.

Il a affirmé que « les députés lui en ont imputé la responsabilité, expliquant que c’était lui qui exerçait le pouvoir tout au long des huit années passées, et que, de surcroît, c’est lui qui est derrière la nomination des responsables régionaux et locaux, et c’est encore lui qui a fait obstacle à l’adoption de la loi relative à la discrimination positive dans ces régions ».

Cité par Mosaïque fm, Rahoui a indiqué que la question sera soulevée demain mardi en marge de la séance plénière de l’ARP.