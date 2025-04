RDC : Le M23 se retire de Walikalé en prologue des négociations de paix à Doha

Les rebelles du M23, présents dans l’est de la République démocratique du Congo, ont retiré leurs troupes de la ville stratégique de Walikale.

Le mouvement soutenu par le Rwanda décrit ce repli stratégique comme un geste de bonne volonté avant les pourparlers de paix prévus la semaine prochaine avec le gouvernement.

Le groupe a pris le contrôle des deux principales villes de l’est de la RDC depuis le début de l’année. Les combats ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés, rappelle AfricaNews , ajoutant que l’’on redoute désormais un embrasement de la région, d’autant que les pays voisins, l’Ouganda et le Burundi, ont également des troupes sur place.

La rencontre tant attendue entre les autorités congolaises et le M23 est prévue à Doha le 9 avril, selon l’AFP qui cite des sources appartenant aux deux camps.

Située le long d’une route reliant quatre provinces de l’est de la République démocratique du Congo, Walikale se trouve dans une région riche en minerais, notamment en étain.

En mai dernier, le M23 avait promis de se retirer de Walikale, mais il n’a pas respecté cet engagement initial, accusant les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) de ne pas avoir respecté leurs propres engagements et de ne pas avoir retiré leurs drones d’attaque.

